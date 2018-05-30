"موعد غرامي" حرم حارس أوروغواي من ميدالية المونديال

يتخذ بعض اللاعبين قرارات غير منطقية بعض الأحيان داخل وخارج الملعب، بعضها يحالفهم الحظ فيها وتصبح مغامرة ناجحة، والبعض الآخر تتحول إلى فشل ذريع وهذا ما حصل للحارس الأوروغوياني أندريس مازالي الذي كان أحد أبرز حراس جيله، لكن "موعداً غرامياً" أنهى مسيرته الدولية وحرمه من التتويج مع منتخب بلاده بذهبية المونديال الأول عام 1930.

يقول الأورغويانيون إن مازالي يعتبر أفضل حارس في تاريخ البلاد، فهو بطل أولمبيادي 1924 في باريس و1928 الذي أقيم في أمستردام، بالإضافة إلى عدة بطولات "كوبا أميركا"، لكنه طرد من معسكر المنتخب بعدما اكتشفوا خروجه مع فتاة حسناء، اتضح أنها قريبة لأحد المسؤولين في اتحاد كرة القدم.

ونقلت صحيفة "لا ريببليكا" البيروفية قصة مازالي وكيف طرد من المعسكر، وقالت: كان مازالي في بهو الفندق الذي تقيم به البعثة خلال التحضير لكأس العالم 1930، والتقى هناك بفتاة شقراء، ووقع في غرامها، ولم يستطع الانتظار حتى نهاية البطولة وملاقاتها مجدداً، فقرر التسلل من غرفته للقائها ليلاً.



ويقول خوسيه ناسازي قائد منتخب أوروغواي في تلك البطولة: كان استبعاد مازالي أمراً صعباً بالنسبة للفريق، فهو البطل الذي تألق في باريس وأمستردام، لكنه في ذات الوقت كان مغرماً بتلك الفتاة ولم يستمع لنصائحي، وعندما صدر القرار باستبعاده من المنتخب لم يدافع عنه أحد لأنه مخطئ تماماً.

وبسبب ذلك التصرف اضطر المدرب الشهير ألبرتو سوبوتشي إلى استدعاء الحارس إنريكي باليستيروس حارس مرمى رامبلا جونيورز رغم أنه لا يقدم ذات المستوى الذي يقدمه مازالي، لكن أوروغواي وصلت إلى المباراة النهائية وتغلبت على الأرجنتين 4-2 وأصبح باليستيروس أول حارس مرمى في التاريخ يفوز بكأس العالم.

وتوجه مازالي إلى التدريب بعد اعتزاله، لكنه لم يضع بصمة واضحة في مسيرته الجديدة، قبل أن يفارق الحياة في عام 1975.