‭‭‭‬‬‬‬نجم بلجيكا يسأل إسبانياً: كيف نفوز بكأس العالم؟

لجأ ديريس ميرتنز لاعب بلجيكا إلى زميله في فريق نابولي بيبي رينا حارس إسبانيا السابق لطلب نصيحة بشأن أفضل طريقة للفوز بكأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا العام.

ورغم أن رينا عجز عن إعطاء وصفة محددة للنجاح قال ميرتنز أن بلجيكا يجب أن تظهر الشغف والحماس كما فعلت إسبانيا في رحلتها نحو التتويج بكأس العالم 2010 بجانب لقبي بطولة أوروبا في 2008 و 2012 .

وقال ميرتنز على هامش استعدادات بلجيكا للبطولة: أخبرني بيبي بأنه لا يملك أفكارا محددة تؤدي للفوز لكنه قال إن إسبانيا اعتمدت على مجموعة شابة متعطشة للنجاح كما حالفها الحظ في مشوارها.



وأضاف : يجب أن نظهر نحن الشغف أيضا ولطالما فعلنا ذلك أمام فرق القمة كما حدث أمام إسبانيا في لقاء ودي عام 2016، وحينها أدركنا أننا لا يجب أن نشعر بالخوف ويجب أن نبادر بالهجوم دائما.



وتابع : بعد الخسارة في دور الثمانية ببطولة أوروبا 2016 أمام ويلز شعرنا بكثير من الألم ولم ندرك أن كل مباراة قد تكون الأخيرة لنا لذا يجب أن نبذل أقصى جهد للوصول إلى المرحلة المقبلة.



وتبدأ بلجيكا استعداداتها لكأس العالم بمواجهة البرتغال في بروكسل يوم السبت ثم تلتقي مع مصر وكوستاريكا، فيما تنافس بلجيكا في المجموعة السابعة مع بنما وتونس وإنجلترا