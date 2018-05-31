بيرالتا يعلن اعتزاله الدولي بعد المونديال

أعلن المهاجم المكسيكي أوريبي بيرالتا أنه سيعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال بيرالتا (34 عاما)، في مقابلة مع النسخة المكسيكية لصحيفة "ماركا": سيكون هذا هو المونديال الأخير لي، بعد روسيا سأعتزل اللعب مع المنتخب. وسيكون بيرالتا أحد عناصر قائمة المنتخب المكسيكي بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المكونة من 23 لاعبا، في المونديال، ولكنه يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة لخيارات المدير الفني فيما يخص مركز رأس الحربة خلف خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" وراؤول خيمنيز.