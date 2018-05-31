بيرهوف ينفي استبعاد الرباعي الغائب عن "الملصق"

أعرب أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، عن أسفه لظهور ملصق عن غير عمد، على الصفحة الرسمية للاتحاد على الإنترنت بدون تواجد أربعة لاعبين من القائمة الأولية المختارة للمشاركة في المونديال الروسي.

وقال بيرهوف للصحافيين في معسكر الفريق بإيبان في إيطاليا: لابد أن هذا خطأ، هذا يجعلني غاضبا للغاية. إنها ليست علامة على القائمة النهائية.

وكان يواخيم لوف المدير الفني استدعى 27 لاعبا في قائمة أولية ويتعين عليه أن يستبعد أربعة لاعبين لإعلان القائمة النهائية قبل يوم الاثنين.

واللاعبون الأربعة الذين لم يظهروا على الملصق الذي صنعته إحدى الصحف المدرسية بالتعاون مع منظمة خيرية لنوادي المعجبين الألمان للصم، هم الحارس كيفن تراب والمدافع جوناثان تاه ولاعب خط الوسط سيباستيان رودي والمهاجم نيلز بيترسن.

واحتوى الملصق على صورة 23 لاعبا بجانب صورة تظهر كيفية قول أسماء اللاعبين باستخدام لغة الإشارة. وفي وقت سابق من يوم الخميس، عاد ماريو غوميز إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الألماني بينما واصل جيروم بواتينغ تأهيله بخوض مران خفيف بالكرة.

وغاب غوميز، مهاجم شتوتغارت، عن تدريبات الفريق الأخيرة بسبب إصابة عضلية بينما يتعافى بواتينغ من إصابة في الفخذ.

وواصل بواتينغ تدريباته التأهيلية المنفردة لكنه أيضا شارك في جزء من المران.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره النمساوي يوم السبت في مباراة ودية بكلاغنفورت. ولن يكون بواتينغ جاهزا لهذه المباراة كما يغيب أيضا عن هذه المباراة توني كروس، الذي كان آخر المنضمين للمعسكر بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

وتعتبر هذه المباراة عاملا رئيسيا في تحديد ما إذا كان مانويل نوير حارس المرمى سيكون جاهزا للسفر إلى روسيا من عدمه.

وغاب نوير (32 عاما)، فعليا عن الموسم الماضي كله بسبب كسر في القدم ولم يلعب منذ سبتمبر 2017.

وكان يواخيم لوف المدير الفني قد قال من قبل إن في حال جاهزية نوير للذهاب إلى كأس العالم سيكون هو الحارس الأساسي للمنتخب. ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بجوار منتخبات السويد وكوريا الجنوبية والمكسيك.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستحضر مباراة في روسيا ولكن بيرهوف أكد: إنها تريد إلقاء التحية على الفريق في المعسكر التدريبي. معلوماتي أنها تنوي أن تزور الفريق يوم الأحد.

ولم يتم التخطيط لحفل كبير لاستقبالها، وقال بيرهوف: من الرائع أن نسمع منها كيف ترى الوضع في الفريق قبل البطولة.

ودائما ما تزور ميركل المنتخب الألماني في البطولات الكبرى، وكانت حاضرة في ريو دي جانيرو قبل أربعة أعوام عندما فاز المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني 1 - صفر في الوقت الإضافي بنهائي كأس العالم.