بيريزو مدرباً لأتلتيك بيلباو

أعلن نادي أتلتيك بيلباو، يوم الخميس، تعيين الأرجنتيني إدواردو بيريزو كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد حتى يونيو 2019.

وكان بيريزو (48 عاما)، أقيل من منصبه كمدير فني لإشبيلية في ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإسباني.

وعاد المدرب الأرجنتيني مؤخرا للعمل من جديد بعدما خضع لعملية جراحية لمعالجة سرطان البروستاتا.

وبدأ بيريزو مسيرته التدريبية مع فريق إستوديانتيس الأرجنتيني قبل أن ينتقل لفريق أوهيجينس التشيلي في 2011. وبعد انتقاله لأوروبا تولى تدريب فريق سيلتا فيغو في 2014 عقب رحيل لويس إنريكي لتدريب برشلونة.

واستمتع بيريزو بثلاث سنوات رائعة مع فريق سيلتا فيغو قبل أن يتم تعيينه مديرا فنيا لإشبيلية خلفا لخورخي سامبولي، ولكنه لم يصمد أكثر من ستة أشهر مع الفريق قبل أن يقال من منصبه.