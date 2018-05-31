رسميا.. مشاركة غيريرو في المونديال بقرار محكمة سويسرية

حصل باولو غيريرو، قائد منتخب بيرو، على الضوء الأخضر للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم بعدما وافقت محكمة سويسرية يوم الخميس على رفع إيقافه لمدة 14 شهرا، بسبب الكوكايين بشكل مؤقت أثناء النظر في الالتماس الذي قدمه ضد العقوبة.

وقالت المحكمة الاتحادية السويسرية في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيعاني: إذا تم حرمانه من المشاركة في البطولة التي ستتوج مسيرته كلاعب كرة قدم، في ظل أن سلوكه لم يتسم بالتعمد أو الإهمال.

ويستطيع غيريرو الآن قيادة بلاده في مشاركتها الأولى في 36 عاما بكأس العالم. وتلتقي بيرو مع فرنسا وأستراليا والدنمارك في المجموعة الثالثة في النهائيات التي تنطلق في 14 يونيو حزيران.

وجاءت عينة غيريرو إيجابية للكوكايين، الذي احتوى عليه مشروب شاي تناوله بعد مباراة في تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين في أكتوبر.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في البداية إيقافه لمدة 12 شهرا في نوفمبر وهو ما كان سيحرمه من المشاركة في كأس العالم. وتم تقليص هذه العقوبة إلى ستة أشهر بعد التماس ليصبح بوسعه المشاركة في النهائيات.

لكن بعد أقل من أسبوعين على انتهاء إيقافه لمدة ستة أشهر في مايو، قررت محكمة التحكيم الرياضية زيادة العقوبة إلى 14 شهرا ليتم حرمانه مجددا من اللعب في كأس العالم.

وجاء القرار بعد طعن قدمته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي اعتبرت إيقافه لستة أشهر عقوبة متساهلة للغاية.