رومانيا تهزم تشيلي ودياً

المصدر: فيينا - د ب أ

حقق منتخب رومانيا لكرة القدم فوزا معنويا 3 - 2 على نظيره التشيلي، في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الخميس بالنمسا.

واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على الرغم من كونها ودية، حيث بادر نيكولاي ستانكيو بالتسجيل لمصلحة رومانيا في الدقيقة 14، قبل أن يضطر منتخب تشيلي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولاس كاستيو في الدقيقة 30.

ورغم النقص العددي في صفوف المنتخب التشيلي، أحرز غيليرمو ماربيان ولورينزو رييس هدفين للمنتخب اللاتيني في الدقيقتين 32 و52.

وسرعان ما استعاد المنتخب الروماني اتزانه، ليحرز سيبريان دياك هدف التعادل في الدقيقة 66، فيما تكفل كونستانتين بوديسكو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84.

يذكر أن كلا المنتخبين أخفقا في التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.