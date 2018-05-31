روما يدعّم صفوفه بالإسباني ماركانو

أعلن فريق روما الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع الإسباني إيفان ماركانو ،مدافع فريق بورتو البرتغالي، لمدة ثلاثة أعوام، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وتوج ماركانو، الذي سيكمل عامه الحادي والثلاثين الشهر القادم، بلقب الدوري البرتغالي هذا العام في موسمه الرابع مع بورتو، كما سبق له أن أحرز لقب الدوري اليوناني مرتين، حينما كان لاعبا في فريق أولمبياكوس.

وصرح ماركانو بعد تعاقده مع روما: إنني سعيد للغاية بالتواجد هنا، لأن روما ناد رائع ويسير في الاتجاه الصحيح، ويمتلك مشروعا رياضيا واضحا، أعتقد أيضا أن الفلسفة الكروية التي يعتمد عليها روما ستتوافق بشكل جيد مع نقاط قوتي ومميزاتي.

ويذكر أن روما افتتح فترة انتقالاته الصيفية هذا الأسبوع بالتعاقد مع أنتي تشوريتش (21 عاما)، لاعب فريق دينامو زغرب الكرواتي مقابل ستة ملايين يورو.

ويسعى روما، الذي حجز مقعدا في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، لتعزيز صفوفه من أجل المنافسة على لقب المسابقة القارية، التي شهدت تأهله للدور قبل النهائي في الموسم المنصرم، قبل أن يخسر أمام ليفربول الإنجليزي.