قبل أسبوعين من مواجهة الأخضر.. روسيا تخسر للمرة الثالثة

واصل المنتخب الروسي لكرة القدم نتائجه المخيبة في مبارياته الودية استعدادا لنهائيات كأس العالم التي ستقام على ملاعبه منتصف الشهر القادم، بعدما خسر صفر - 1 أمام مضيفه منتخب النمسا وديا يوم الأربعاء.



ويدين المنتخب النمساوي، الذي أخفق في التأهل للمونديال الروسي، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أليساندرو شوبف، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28.



وعجز منتخب روسيا عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتكبد خسارته الثالثة على التوالي منذ الإعلان عن قرعة مرحلة المجموعات للمونديال في شهر ديسمبر الماضي، ليثير قلق جماهيره قبل انطلاق منافسات البطولة.



سبق للمنتخب الروسي أن خسر صفر - 3 أمام ضيفه منتخب البرازيلي في 23 مارس الماضي، قبل أن يخسر مجددا 1 -3 أمام منتخب فرنسا بعدها بأربعة أيام.

يلعب منتخب روسيا، الذي يحلم بالتأهل للأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ نسخة البطولة عام 1986 بالمكسيك، في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات السعودية ومصر وأوروغواي.



ويستهل المنتخب الروسي مبارياته في كأس العالم بمواجهة منتخب السعودية يوم 14 يونيو القادم في المباراة الافتتاحية للمسابقة، قبل أن يواجه نظيره المصري بعدها بخمسة أيام، ثم يختتم مبارياته بالدور الأول بملاقاة منتخب أوروغواي يوم 25 من نفس الشهر.