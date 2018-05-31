مدرب روسيا عقب خسارة النمسا: أخطاؤنا الفردية كارثية

حذر ستانيسلاف تشيرشيسوف، مدرب روسيا، لاعبيه بسبب الأخطاء الفردية التي مددت فترة عدم تحقيق المنتخب المستضيف لكأس العالم لكرة القدم أي فوز منذ أكتوبر الماضي عقب الخسارة 1-صفر أمام النمسا في لقاء ودي يوم الأربعاء.

واستقبلت روسيا، التي تطمح لبلوغ الأدوار الإقصائية بكأس العالم بعد اجتياز مجموعة تبدو سهلة لها وتضم أوروغواي ومصر والسعودية، عشرة أهداف في آخر أربع مباريات، وفشلت في الفوز في ست مباريات.

ويرى تشيرشيسوف هامشا كبيرا للتحسن، وقال إن الأخطاء خلال الهزيمة من النمسا حدثت بسبب الإرهاق بعد معسكر شاق بمنطقة جبال الألب.

وأضاف: يجب أن نتخلص من هذه الأشياء، لكنها تحدث عندما لا يكون هناك أي حماس وسنصحح الأوضاع عندما نكون مستعدين تماما.

وتبدو أوروغواي، في وجود ثنائي الهجوم المميز إدينسون كافاني ولويس سواريز، مرشحة لتصدر المجموعة الأولى بينما تحتاج روسيا للفوز في المباراة الافتتاحية أمام السعودية يوم 14 يونيو المقبل في موسكو.

وبدا افتقار فريق تشيرتشيسوف للإبداع في الثلث الهجومي في استاد تيفولي: نحتاج للتحسن في اللمسة الأخيرة. لا أتحدث عن الأهداف وإنما عن منظومة هجومية متكاملة. كانت هناك انطلاقات كافية من اليمين واليسار لكن افتقدنا الدقة في آخر لمسة.

كما تحدث عن الارتباك بين قلبي الدفاع فلاديمير غرانات وسيرجي إجناشيفيتش قائلا: كان هناك خطأ أو أكثر لكن ثنائي الدفاع لعبا سويا لأول مرة.