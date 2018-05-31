36 ساعة طيران ثمن مشاركة بيرو في كأس العالم

احتاج الوصول إلى نهائيات كأس العالم من المنتخبات المشاركة خوض تصفيات في مختلف القارات باستثناء الدولة المضيفة روسيا، لكن بعد أن تصل الفرق يأت دور المشجعين للالتحاق بهم في ملاعب المونديال.

وأجرى اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا دراسة أشارت إلى أن مشجعي منتخب البلاد في مشواره المونديالي قد تصل تكلفة تنقلهم إلى 5 آلاف جنيه إسترليني لكل شخص يقطع ما يصل 5400 كيلومترا في رحلات الطيران للوصول إلى ثلاث مدن روسية مختلفة في الدور الأول وهو ما سيجعل كل مشجع يقضي 12 ساعة وخمس عشرة دقيقة في ركوب الطائرات للوصول إلى ملاعب فولفوغراد ونيجيني نوفوغريد وكاليننينغراد في الثامن عشر والرابع والعشرين والثامن والعشرين من يونيو، وهو ما سيضع الإنجليز في المركز 22 من أصل 32 منتخباً في البطولة.

وسيكون الرقم الأعلى من نصيب مشجعي بيرو التي يمضون لأجلها يوما ونصف اليوم داخل الطائرات وبمجموع ساعات ترحال يصل إلى 36 ساعة لمشاهدة الفريق بدءا من رحلة 17 ساعة من عاصمة بلادهم ليما إلى الأراضي الروسية، والأمر لا يختلف كثيرا عن مشجعي أوروغواي التي يحتاج المشجع القادم من عاصمتها مونتيفيديو إلى عشرين ساعة على الأقل في الجو ليحط الرحال في موسكو.

بينما سيكون الألمان من الأقل تنقلا في مباريات بلادهم بالمونديال بسبع ساعات وخمس دقائق بين موسكو وسوتشي وكازان .

ولحسن حظ الفرق والمشجعين، لا يتضمن جدول مباريات أى فريق مباراتين بمدينتى كاليننغراد وإيكاترينغ معا، علما أن المسافة بين المدينتين هي ثلاثة آلاف كيلومتر بين بحر البلطيق غربا وجبال الأورال شرقا.