بوكيتينو: ربط اسمي بريال مدريد أمر طبيعي

لم يستبعد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي، إمكانية انتقاله لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

ووضعت تقارير إعلامية اسم بوكيتينو في قائمة المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد. ومدد بوكيتينو عقده مع توتنهام حتى 2023، ولكن ذلك لا يمنع إمكانيه انتقاله إلى سانتياغو برنابيو.

وقال بوكيتينو على هامش تواجده في إسبانيا لإطلاق كتابه الجديد "عالم جديد": استمتع بتجربتي الحالية وبما هو قادم.

وألمح المدرب الأرجنتيني إلى عدم وجود شرط جزائي في عقده مع توتنهام: لا لا يوجد، سواء مكتوبا أو لفظيا، ربط اسمي بريال مدريد أمر طبيعي، أنا مرتبط بتوتنهام ولدي عقد طويل وقعته قبل فترة وجيزة وسعيد بمنصبي الحالي.

وأضاف: أتفهم هذه الشائعات ولكن هذه هي الحياة، سعيد للغاية بالعقد الجديد، لكن ما الذي سيحدث جدا لا أعرف، الشيء الأهم هو أن تستمع بكل يوم في حياتك، وألا تشعر بالقلق حيال الغد.