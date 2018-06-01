راموس يطلق "نجم آخر في قلبك" قبل المونديال

أطلق سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني، أغنيته الخاصة بمونديال روسيا، الذي أعلن عنها في وقت سابق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد أيام من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي مع ريال مدريد الإسباني، تحول راموس إلى عالم الغناء.

وتحمل أغنية راموس اسم "نجم آخر في قلبك"، وأداها مع المغني الإسباني ديماركو فلامينكي.

وتقول كلمات الأغنية: هيا يا إسبانيا ارفعي صوتك، اصرخ بصوت عال، صيحة الهدف، سنحقق الأفضل، نقاتل سويا، نحو النجم بشرف، علينا أن نحاول ربما يلمع لا روخا مجددا.

ونشر راموس الفيديو عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتم تداول الأغنية أكثر من 82 ألف مرة منذ نشره صباح يوم الجمعة.