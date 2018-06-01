ساوثغيت: ستيرلنغ مثل أعلى للأطفال

تعهد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، بتقديم دعمه الكامل لرحيم ستيرلينغ بعدما أثار الوشم، على شكل بندقية، الذي رسمه على جسده جدلا كبيرا.

ونشر ستيرلينغ، 23 عاما، صورة لوشم على شكل بندقية على ساقه الأيسر، مما جلب عليه الانتقادات من قبل المناهضين للأسلحة وبعض وسائل الإعلام.

ورد ستيرلينغ قائلا إن هذا الوشم إجلالا لوالده الراحل، الذي قتل رميا بالرصاص عندما كان يبلغ عامين، وأن هذا الوشم له معنى أعمق.

ودعم اتحاد الكرة ستيرلينغ، كما قام ساوثغيت بدعمه أيضا يوم الجمعة. وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الإنجليزي بنظيره النيجيري يوم السبت: كان لي محادثة عميقة معه لمعرفة كيف تعامل مع كل شيء، يعلم ستيرلينغ أنه يحظى بدعمنا ويتفهم كيف ينظر بعض الناس إلى الوشم، ولكن أي وشم مثله مثل أي نوع من أنواع الفن، إنه معنى فردي والقصد كله مع الشخص.

وأكمل ساوثغيت الذي أثنى على الشخصية التي أظهرها ستيرلينغ للوصول لهذا المستوى: إنه ليس شخصا يريد الترويج للأسلحة كما كنا ننظر في البداية. غالبا ما يسلط الناس الضوء على قضايا وأخطاء كل أعضاء الفريق، ولكن بالنسبة للكثير منهم من الرائع أن يصلوا للنقطة التي يملكونها. إنهم مثل رائع للأطفال الصغار حول ما يمكنك تحقيقه إذا كرست حياتك وركزت عليه. رحيم على وجه الخصوص يجسد هذا. لا تعطى شيئا في الحياة، يجب أن تقاتل للحصول على ما تريد.