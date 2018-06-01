"غاضبون" يهددون راموس بالقتل.. واللاعب يغير رقم هاتفه

اضطر سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني وأفراد عائلته إلى تغيير أرقام هواتفهم الشخصية بعد تلقيهم تهديدات بالقتل من أرقام غريبة.

ونشرت "كادينا كوبي" الإسبانية تفاصيل الحادثة عبر موقعها الإلكتروني، مضيفة أن راموس وأقرباءه شعروا بالمعاناة جراء الرسائل الغريبة التي تأتيهم على هواتفهم الشخصية، تحديداً بعد تدخله العنيف على المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، ما دعا الأخير إلى الخروج مصاباً، وإبعاده عن أولى مباريات كأس العالم 2018 أمام أوروغواي بسبب إصابة الكتف.

وبدأ كل شيء عندما أمسك راموس بيد محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت، ليطرحه أرضاً ويتسبب في تمزق في أربطة الكتف، ليخرج فرعون ليفربول قبل نهاية الشوط الأول ويكون سبباً في خسارة النادي الإنجليزي اللقب الأوروبي، لتقوم الصحافة المصرية بشن حربٍ طاحنة على المدافع الإسباني.

واعتبرت "كادينا كوبي" أن الصحافة المصرية صعّدت الوضع، فمنذ أن انتهت المباراة تلقى راموس أنواعاً من التنمر بعد أن تعمد المدافع الإسباني الملقب بـ"الجزار" إصابة صلاح، ليقوم محام مصري برفع دعوى قضائية على راموس تقدر بمليار يورو، مانعاً فيها راموس من دخول مصر حتى كسائح، فيما قام آخر بكتابة عريضة وقع عليها مئات الآلاف تطالب بإيقاع عقوبة شديدة على راموس.

واستكمالاً للتنمر الذي تعرض له الإسباني، فقد استطاع أحد محبي صلاح إيجاد رقم هاتف راموس الشخصي وأرقام أفراد عائلته ليقوم بتوزيعه على منصات التواصل الاجتماعي، وبدورها قامت الجماهير بإرسال عدد كبير من الرسائل والاتصالات التي أجبرت الدولي الإسباني وأفراد عائلته على تغيير أرقامهم الشخصية، بحسب ما أكد مانولو لاما، صحافي "كادينا كوبي".

ومازالت الشركة الإسبانية تحقق في الأرقام التي هددت العائلة الإسبانية للتأكد من طبيعتها والأشخاص الذين قاموا بها.