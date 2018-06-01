نوير يعود أساسياً في "المانشافت" بعد 598 يوماً

يعود الحارس مانويل نوير لملاعب كرة القدم بعد غياب أكثر من 8 أشهر ويشارك منذ البداية في المباراة الودية التي تجمع المنتخب الألماني مع نظيره النمساوي يوم السبت.

وأكد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لمانويل نوير، سأتحدث معه الليلة، إذا استمرت الأمور كلها على ما يرام فإنه سيشارك منذ البداية غدا.

ولكن لوف ترك الباب مفتوحا أمام مشاركة نوير في المباراة بأكملها أم في شوط واحد فقط.

وستكون مباراة الغد المقررة في كلاينفورت هي الأولى لنوير منذسبتمبر حينما أصيب بكسر في القدم، كما أنها الأولى له بقميص المنتخب منذ أكتوبر 2016.

وأبدى يواخيم لوف وأعضاء الجهاز الفني، إعجابا بالعروض التي يقدمها نوير خلال التدريبات ومباراتين أقيمتا بين المنتخب الأول ومنتخب الشباب الألماني (تحت 20 عاما)، خلال المعسكر المقام في إيبان بشمال إيطاليا.

وأكد لوف أن القرار النهائي سيتم اتخاذه يوم الأحد، مع حلول الموعد النهائي لاختيار القائمة النهائية للمونديال في اليوم التالي.

وكان لوف قد صرح بالفعل بأن نوير (32 عاما)، لن يذهب إلى كأس العالم كحارس مرمى بديل، وإنما سيشارك كحارس أساسي للمنتخب، ولكن بشرط تعافيه واستعادة لياقته بشكل كامل.

وتعني عودة نوير أن يواجه مارك-أندري تير شتيغن، الذي تولى حراسة مرمى المنتخب خلال غياب نوير وتوج مع المنتخب بلقب كأس القارات 2017 كما توج مع برشلونة بالدوري الإسباني، عودة محبطة إلى مقعد البدلاء بالمنتخب.

وأكد لوف أن المدافع جيروم بواتينغ ليس جاهزا للمشاركة بسبب الإصابة، كما أن المدافع ماتس هوميلز والمهاجم توماس مولر لن يسافرا مع الفريق إلى كلاينفورت.

كما لن يشارك توني كروس في المباراة، حيث سينضم للفريق يوم السبت بعد فوزه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.