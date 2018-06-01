قط أليف يتوقع نتائج كأس العالم في روسيا

في سان بطرسبورغ الروسية تتواصل التدريبات تحضيرا للمونديال ولكن ليس الأمر عن لاعب سيشارك في كأس العالم بل القط "أخيل".

هذا الحيوان الأليف يحمل اسم أحد أساطير الميثولوجيا اليونانية الذي خلده هوميروس في الإلياذة في حرب طروادة لكنه الآن أمام مهمة ربما أصعب من تلك التي واجهها البطل اليوناني القديم في قهر أعدائه، أخيل 2018 يستعد لتوقع نتائج مباريات كأس العالم التي تبدأ في الرابع عشر من الشهر الحالي.

ويعيش أخيل في متحف الأرميتاج الشهير في سان بطرسبورغ وتقول الطبيبة البيطرية آنا كوندرانيفا إنه يخضع لتدريباته بشكل يومي وكان الزوار يقدمون له الكثير من الطعام لكنها وضعت له نظاما للحمية لتقليل وزنه تحضيرا لكأس العالم.

وإذا كان اللاعبون يدرسون منافسيهم فإن هذا القط أيضا يقضي ساعات طويلة من التدريب على التعرف على أسماء وأعلام الدول الـ32 التي ستركل الكرة لمدة شهر في المونديال.

القط أخيل، يسير على خطى عدة حيوانات تم اللجوء لها لتوقع نتائج مباريات كأس العالم، وانتقلت من مجرد أمر فكاهي إلى اهتمام إعلامي وجماهيري كبير كما حدث مع الأخطبوط بول والفيل نيللي في 2010 والجمل شاهين والسلحفاة كابيساو في 2004.