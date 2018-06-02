إنجلترا تتغلب على نيجيريا استعداداً لكأس العالم

تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره النيجيري 2 -1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم السبت على استاد ويمبلي استعداداً لكأس العالم 2018.



وتقدم غاري كاهيل بهدف لإنجلترا في الدقيقة السابعة ثم أضاف القائد هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 39 ورد أليكس أيوبي بهدف لنيجيريا في الدقيقة 47.



ويلتقي منتخب إنجلترا يوم الخميس المقبل مع كوستاريكا فيما يلتقي منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل مع التشيك وديا.



وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا الذي ينطلق في 14 يونيو الجاري. ويشارك منتخب إنجلترا في المونديال ضمن المجموعة السابعة بجانب بلجيكا وتونس وبنما.



ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة لمونديال روسيا بجانب الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا.