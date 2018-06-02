العجوز تاباريز يعلن قائمة أوروغواي المونديالية

المصدر: مونتيفيديو - د ب أ

أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي يوم السبت عن القائمة النهائية لفريقه في مونديال روسيا.

واستبعد تاباريز ثلاثة لاعبين من قائمته الأولية، وهم فيدريكو فالفيردي وغاستون راميريز ونيكولاس لوديرو.

وضمت قائمة أوروغواي في حراسة المرمى، فرناندو موسليرا (غالاتا سراي التركي)، مارتن سيلفا (فاسكو دا غاما البرازيلي)، مارتن كامبانيا (إنديبندينتي الأرجنتيني).

وفي خط الدفاع، دييغو غودين (أتلتيكو مدريد الإسباني)، سيباستيان كوتز (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ماكسيميليانو بيريرا (بورتو البرتغالي)، غاستون سيلفا (إنديبيندينتي الأرجنتيني)، مارتن كاسيريس (لاتسيو الإيطالي)، غييرمو فاريلا (بينارول المكسيكي).

وفي خط الوسط، ناهيتان نانديز (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، لوكاس توريرا (سامبدوريا الإيطالي)، ماتياس فيسينو (إنتر ميلان الإيطالي) رودريغو بينتانكور (يوفنتوس الإيطالي)، كارلوس سانشيز (مونتيري المكسيكي)، جيورجيان دي أراسكويتا (كروزيرو البرازيلي)، دييغو لاكسالت (جنوى الإيطالي)، كريستيان رودريغيز (بينارول المكسيكي)، جوناثان أوريترافيسكايا (مونتيري المكسيكي).



وفي خط الهجوم، كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني)، ماكسيميليانو غوميز (سيلتا فيغو الإسباني)، إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)، لويس سواريز (برشلونة الإسباني).

وتلعب أوروغواي ضمن المجموعة الأولى للمونديال بجانب السعودية ومصر وروسيا.