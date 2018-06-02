ديمبلي يقود فرنسا إلى فوز ممتع على إيطاليا

فاز المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم على نظيره الإيطالي 3 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجله صامويل أومتيتي في الدقيقة الثامنة وتعادل المنتخب الإيطالي عن طريق ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 36 قبل أن يسجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي 2 - 1. وفي الشوط الثاني، سجل عثمان ديمبلي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 63.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الأمريكي يوم 9 يونيو الجاري في آخر تجاربه الودية قبل التوجه إلى روسيا لخوض مار منافسات كأس العالم التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو المقبل وحتى 15 يوليو المقبل. ويلعب المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات أستراليا وبيرو والدانمارك. فيما يلعب المنتخب الإيطالي مباراة ودية أمام هولندا يوم الاثنين المقبل ، علما بانه فشل في التأهل للمونديال.