رغم الهبوط.. هانت يبقى مع هامبورغ ويتعهد بإعادته

أصبح آرون هانت أحدث لاعب يجدد تعاقده مع فريق هامبورغ، عقب هبوطه للمرة الأولى من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وذكر هامبورغ يوم السبت أن هانت لاعب منتخب ألمانيا السابق وقع على عقد لمدة عامين حتى 2020.



ويلعب هانت (31 عاماً) في هامبورغ منذ، 2015 ويأمل أن يتمكن النادي من تحقيق عودة سريعة لدوري الدرجة الأولى.



وقال هانت في بيان للنادي : مقتنع أن بإمكاننا تحقيق أهدافنا في الموسم المقبل مع فريق قوي، وإذا لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها في آخر ثماني مباريات بالبوندسليغا.



وكان قائد الفريق جوتوكو ساكاي ولويس هولتبي قررا البقاء مع الفريق فيما سيرحل الحارس كريستيان ماثينيا والمهاجمان فيلي كوستيتش ونيكولاي مولر.