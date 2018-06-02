كوريا تخسر أمام البوسنة ضمن استعداداتها للمونديال

سقط المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم في فخ الخسارة أمام ضيفه البوسنة والهرسك 1 - 3، خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف منتخب البوسنة الثلاثة ادين فيسكا "هاتريك" في الدقائق 29 والأخيرة من الشوط الأول و80 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الكوري الجنوبي لي جاي سونغ في الدقيقة 30.

ويلتقي المنتخب الكوري مع منتخب بوليفيا يوم الخميس المقبل في مباراة ودية ثم يواجه المنتخب السنغالي يوم 11 من الشهر الجاري قبل خوض غمار منافسات كأس العالم التي تقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 15 يوليو المقبل.

ويلعب المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة السادسة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والسويد. ويستهل مبارياته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 18 من الشهر الجاري.

وفي المقابل يستعد منتخب البوسنة والهرسك لخوض غمار دوري الأمم الأوروبية.