كيروش: النظام الإيراني يهدد استعداد المنتخب للمونديال

كشفت العديد من التقارير الصحافية أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني الأول لكرة القدم، منزعج لعدم تمكن فريقه من إيجاد منافس يواجهه في مباراة ودية وهو ما يشكل عقبة كبيرة في استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.



ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية تصريحات لكيروش يوم السبت على هامش المعسكر التدريبي المقام في تركيا: يتحدث النقاد كثيرا على الرغم من علمهم أن لا أحد يريد مواجهتنا. إيران لديها مشاكل سياسية.



وجاءت هذه التصريحات بعدما ألغى المنتخب اليوناني المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت، كما رفض أيضا منتخب كوسوفو اللعب أيضا مع المنتخب الإيراني .



وجاءت أزمات استعدادات المنتخب الإيراني بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وأنه سوف يجدد عقوبات جزئية على إيران.



ولعب المنتخب الإيراني مباريات ودية أمام تركمانستان (فاز بهدف نظيف) وأمام منتخب تركيا الثاني (خسر 1- 2). ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني آخر مبارياته الودية يوم الجمعة المقبل أمام ليتوانيا في موسكو.



ولكن كيروش قال أيضا أن هذا الأمر وحد الفريق قبل المشاركة الخامسة في المونديال حيث يواجهون المغرب وإسبانيا والبرتغال في المجموعة الثانية.