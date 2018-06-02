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ليغانيس يعيد المدرب بيليغرينو إلى إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ
ماوريسيو أقيل من تدريب ساوثهامبتون قبل أشهر
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أعلن نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، تعيين المدرب ماوريسيو بيليغرينو مديرا فنيا للفريق بعقد يستمر لمدة عام واحد.

وكان بيليغرينو (46 عاماً) قد أقيل من تدريب ساوثهامبتون الإنجليزي في مارس 2018 بعد أن حقق الفريق انتصارا واحدا خلال 17 مباراة وحل مكانه مارك هيوز الذي حسم بقاء الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق ساوثهامبتون سوى خمسة انتصارات في الدوري خلال تسعة أشهر قضاها بيليغرينو في المنصب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن بيليجرينو وقع عقدا لمدة عام واحد مع ليغانيس الذي أنهى الموسم المنقضي في المركز السابع عشر بالدوري الإسباني ووصل إلى المربع الذهبي في كأس ملك إسبانيا.

وسبق لبيليغرينو تدريب ديبورتيفو ألافيس فالنسيا ، في دوري الدرجة الأولى الإسباني ، وسيحل مكان آسير غاريتانو الذي رحل عن تدريب ليغانيس لتولي مسؤولية ريال سوسييداد اعتبارا من الموسم المقبل.

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