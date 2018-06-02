مدرب كوريا يضم الشاب لي سيونغ إلى قائمة كأس العالم

أهدى شين تاي-يونغ مدرب كوريا الجنوبية بطاقة الظهور في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للشاب لي سيونغ-وو لاعب برشلونة السابق بعدما ضمه للتشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا للسفر إلى روسيا.



وخاض لي مباراته الأولى الكاملة مع بلاده يوم الاثنين الماضي خلال الفوز 2-0 على هندوراس لكنه استمر في التشكيلة مع زميليه الشابين مون سيون-مين وأوه بان-سوك بعدما ضمهما المدرب شين بشكل مفاجئ لتشكيلة مبدئية من 28 لاعبا الشهر الماضي.



ويعتبر لي (20 عاماً) من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الكورية منذ سنوات بعدما نشأ في أكاديمية برشلونة الشهيرة لاماسيا ورغم أنه انتقل إلى فيرونا الإيطالي ذكرت تقارير أن بوسع النادي الكتالوني إعادته مقابل مبلغ محدد.



وأعلن شين التشكيلة بقيادة سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير والقائد كي سونغ-يونج الذي ترك سوانزي سيتي عقب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بينما خرج لي تشونغ-يونغ لاعب كريستال بالاس.



وخسرت كوريا الجنوبية 3-1 مام البوسنة يوم الجمعة في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى أوروبا لمواصلة الاستعداد لكأس العالم واللعب في دور المجموعات مع ألمانيا والمكسيك والسويد.