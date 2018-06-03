إسبانيول يوقع عقداً لمدة موسمين مع المدرب روبي

أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم الذي تشرف عليه مجموعة راستار الصينية، الأحد تعيين خوان فرانسيسك فيرر المعروف باسم "روبي" مدربا لفريقه بعد ان قاد هويسكا إلى الدرجة الأولى.

وكتب إسبانيول في بيان : وقع المدير الفني الكاتالوني الذي قاد هذا الموسم فريق هويسكا إلى الدرجة الأولى، على عقد لمدة موسمي".

وتكمن مهمة المدرب الجديد العائد إلى النادي الذي اشرف فيه سابقا على الفريق الاحتياطي في العقد الأول من القرن الحالي، في تحقيق قسم مهم من المشروع الطموح للمالك الصيني.

ويأمل إسبانيول حسب ما جاء في البيان بأن يساهم روبي ( 48 عاماً) بتعزيز وتطوير الفريق في إطار المشروع الجديد.

وأشرف روبي سابقا في دوري الدرجة الثانية على جيرونا (2012-2013) وبلد الوليد (2014-2015) ، ثم في الدرجة الأولى على ليفانتي (2015-2016) وسبورتينغ خيخون (2017)، ومر كذلك عبر الكادر الفني لبرشلونة.

ويعد إسبانيول القطب الثاني في عاصمة مقاطعة كاتالونيا، لكنه لم يستطع الخروج من ظل برشلونة المهيمن مع ريال مدريد على البطولات المحلية.

وانهى إسبانيول بقيادة المدرب كيكي سانشيز فلوريس الذي أقيل في أبريل، الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر المخيب بالنسبة لإدارة النادي.