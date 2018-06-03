البرازيلي فريد يخضع لفحص طبي قبل الانتقال إلى يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية برازيلية اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يتعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط البرازيلي فريد خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيخضع اللاعب للكشف الطبي في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



وشارك فريد لاعب وسط شاختار دونيتسك في الدقيقة 82 من فوز البرازيل 2-0 وديا على كرواتيا في أنفيلد يوم الأحد.



وقال موقع محطة "غلوبو سبورتس" التلفزيونية البرازيلية على الإنترنت إن اللاعب سيقوم برحلة قصيرة إلى مدينة مانشستر للخضوع للكشف الطبي قبل انتقاله ليونايتد مقابل 55 مليون يورو



وفي تعليقه على التقارير قال تيتي مدرب البرازيل: عندما يحدث ذلك...وهذا أمر محتوم..سيأتي لنا. نصيحتنا له هو سرعة إنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن حتى لا يشغل باله ويركز مع الفريق الوطني، ولو كنت مدربا سأطلب التعاقد معه.



وانضم لاعب الوسط(25 عاماً) إلى شاختار من انترناسيونال البرازيلي في 2013 وشارك مع فريق الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وستخوض البرازيل مباراة ودية اخرى أمام النمسا في فيينا يوم الأحد المقبل قبل التوجه إلى روسيا لمواجهة سويسرا وكوستاريكا وصربيا ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم