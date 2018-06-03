برشلونة ينهي الجدل حول مستقبل أومتيتي ويمدد عقده

أنهت إدارة برشلونة الجدل الدائر حول مستقبل مدافعها الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي ومددت عقده عامين إضافيين ورفعت مرتبه والشرط الجزائي.

وأضافت إدارة برشلونة عامين إضافيين في عقد المدافع المولود في ياوندي الكاميرونية، ليبقى في صفوف النادي الكاتالوني حتى 2023ـ فيما رفعت شرطه الجزائي إلى ما يقارب 500 مليون يورو، بدلاً من 60 مليون يورو التي كانت في العقد السابق.

وأسالت قيمة كسر عقد المدافع الفرنسي الدولي، لعاب العديد من أندية كبار أوروبا بعد المستويات الباهرة التي قدمها مع برشلونة خلال العامين الماضيين، وبرز اسم مانشستر يونايتد كأحد أبرز الأندية المهمتة بالحصول على خدمات أومتيتي.

وانتقل أومتيتي إلى برشلونة قادماً من ليون الفرنسي صيف 2016ـ، وثبت أقدامه أساسياً في خط الدفاع إلى جانب جيرارد بيكيه، مزيحاً الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو من التشكيلة الأساسية.

وحقق أومتيتي مع برشلونة لقب الدوري الإسباني وكأس الملك "مرتين" بالإضافة إلى كأس السوبر.