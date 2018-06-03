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"اكتئاب حاد" ينقل بطل مونديال 1986 إلى المستشفى

المصدر: بوينوس أيريس - فرانس برس
درب بيلاردو الأرجنتين بين 1982 و1990
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ذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية يوم الأحد أن كارلوس بيلاردو، مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بطل العالم عام 1986، أدخل المستشفى منذ يوم الخميس الماضي.

وأكدت مصادر عائلية الخبر لوكالة الأنباء الرسمية "تيلام". وبحسب وسائل الإعلام فإن بيلاردو، 80 عاما، يعاني اكتئابا حادا.

وأشرف بيلاردو على تدريب المنتخب الأرجنتيني بين 1982 و1990 وتوج معه بلقب مونديال 1986 بقيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، كما درب فرق إستوديانتيس وبوكا جونيورز وسان لورنزو الأرجنتينية وديبورتيفو كالي الكولومبي وإشبيلية الإسباني بالاضافة إلى المنتخبين الكولومبي والليبي.

كلمات دالّة

#بيلاردو, #منتخب الأرجنتين, #مونديال 1986

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