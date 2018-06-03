بواتينغ يعد الألمان بالمشاركة في كأس العالم

أكد المدافع الألماني جيروم بواتينغ أنه واثق من استعادة لياقته في الوقت المناسب للمشاركة ضمن صفوف المنتخب الألماني في مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا ، وذلك بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ.



وقال بواتينغ في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاج" نشرتها يوم الأحد : يمكن أن أعد بتواجدي هناك فالأمور تسير بشكل رائع.



وكان بواتينغ قد تعرض للإصابة في أواخر أبريل خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.



ويخضع بواتينغ لتدريبات خاصة ويأمل أن يعود إلى التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة ، وذلك في معسكر المنتخب المقام في إيبان بإيطاليا.

ويستهل المنتخب الألماني مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة نظيره المكسيكي في 17 يونيو قبل أن يلتقي السويد وكوريا الجنوبية في مباراتيه الأخريين بدور المجموعات.