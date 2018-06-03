بوجود نوير.. النمسا تهزم ألمانيا لأول مرة منذ 32 عاماً

عاد مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا للملاعب بعد غياب 9 أشهر بسبب الإصابة يوم السبت لكنه لم يستطع إنقاذ بطلة العالم من هزيمة مفاجئة 2-1 أمام النمسا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم.

وحمل نوير، الذي لم يلعب أي مباراة رسمية منذ تعرضه لكسر في القدم في سبتمبر، شارة قيادة المانيا وبدا منتعشا وواثقا لكنه لم يملك فرصة في إنقاذ مرماه من هدفي النمسا في الشوط الثاني.

وهذه هي المباراة الخامسة التي تفشل فيها المانيا في تحقيق الفوز والهزيمة الأولى أمام النمسا في 32 عاما. وحصل المهاجم نيلز بيترسن على فرصة المشاركة للمرة الأولى مع المانيا في سن 29 عاما لكنه بدا تائها.

وأهدت النمسا التقدم لجاراتها في الدقيقة 11 عندما أبعد الحارس يورغ زيبنهاندل الكرة بشكل سيء لتصل إلى مسعود أوزيل الذي وضع الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وانتفضت صاحبة الأرض وأنقذ نوير تسديدة قريبة المدى من فلوريان جيرليتش بعد نصف ساعة من اللعب.

لكن الحارس البالغ عمره 32 عاما لم يستطع فعل أي شيء عندما أرسل ديفيد ألابا ركلة ركنية إلى مارتن هينترغر الذي سدد مباشرة في الشباك في الدقيقة 53.

وأنقذ نوير فرصة خطيرة من ماركو أرناوتوفيتش لكنه فشل في التصدي لتسديدة أليساندرو شوبف قريبة المدى في الدقيقة 69.

وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني يوم الجمعة إن نوير سيكون الحارس الأساسي في كأس العالم لو انضم إلى التشكيلة النهائية التي سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين باستبعاد أربعة لاعبين من القائمة الحالية المكونة من 27 لاعبا.

وغاب نوير لفترة طويلة هذا الموسم بعد كسر في القدم وخضوعه لجراحة وتأجلت عودته إلى بايرن ميونيخ عدة مرات.