ساوثغيت: مستعد لحماية لاعبي إنجلترا في كأس العالم

أكد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم جاهزيته لحماية لاعبيه خلال فترة الاستعدادات الأخيرة للمنتخب الانجليزي قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا، التي ستنطلق في 14 يونيو الجاري.



وفاجأ ساوثغيت الجميع بعدما قرر الدفع برحيم ستيرلينغ في التشكيل الأساسي لفريقه خلال فوز المنتخب الانجليزي 2 - 1 على نظيره النيجيري السبت ضمن استعدادات المنتخبين للمونديال.



وكان البعض يتوقع اتجاه ساوثجيت لاستبعاد ستيرلينغ من التشكيل الأساسي للمباراة كعقاب له على وصوله المتأخر لمعسكر المنتخب الانجليزي الشهر الماضي.



ولكن بعد أن واجه ستيرلينغ انتقادا لاذعا من وسائل الإعلام بسبب قيامه برسم وشم على شكل بندقية على ربلة ساقه، قرر ساوثغيت الوقوف علنا خلف لاعبه.



وصرح ساوثغيت عقب المباراة التي جرت على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن : كنت اتخذت قرارا بالدفع به خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ولكنني في الواقع عدلت عن هذا القرار بعد أن بدأ يتعرض للنقد الشديد من جميع الاتجاهات.



وأوضح ساوثغيت : لم أكن أريد الحصول على ردة فعل. أهم شيء بالنسبة في الأسابيع الستة القادمة هو حماية اللاعبين.