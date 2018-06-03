ضمن استعدادات المونديال.. البرتغال تتعادل أمام بلجيكا

خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب البلجيكي بضيفه البرتغالي، يوم السبت، في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

ويتبقى للمنتخب البرتغالي مباراة ودية أمام الجزائر يوم الخميس قبل خوض غمار منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم حيث يواجه منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.

فيما يتبقى للمنتخب البلجيكي مباراتين وديتين أمام مصر يوم الأربعاء المقبل وأمام كوستاريكا يوم 11 من الشهر الجاري، قبل أن يخوض غمار منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بنما وإنجلترا وتونس.