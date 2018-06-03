نيمار يعود إلى الملاعب بهدف رائع في مرمى كرواتيا

أكد النجم البرازيلي نيمار جاهزيته لقيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر الجاري، وبعث الطمأنينة في نفوس الجماهير البرازيلية خلال فوز المنتخب اللاتيني 2 - صفر على منتخب كرواتيا في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأحد في إطار استعداداتهما للمونديال.



وجلس نيمار على مقاعد البدلاء خلال الشوط الأول، قبل أن يتم الدفع به قبل انطلاق الشوط الثاني، مسجلا ظهوره الأول في الملاعب بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر، عقب إصابته بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر فبراير الماضي.



واتسمت المباراة، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد) معقل فريق ليفربول الانجليزي، بالهدوء في معظم فتراتها، حيث قام مدربا المنتخبين بإشراك عدد كبير من العناصر للاطمئنان على جاهزيتهم قبل خوض كأس العالم.



وافتتح نيمار التسجيل في الدقيقة 69 بطريقة رائعة مسجلا هدفه الرابع والخمسين في 84 مباراة دولية، فيما تكفل روبيرتو فيرمينو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ويلعب منتخب البرازيل، الذي يحلم بالفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بالمونديال، في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات للبطولة، التي تضم منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.



وفي المقابل، أوقعت قرعة الدور الأول المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات الأرجنتين وأيسلندا ونيجيريا.



ويختتم منتخب البرازيل مبارياته الودية استعدادا للمونديال بملاقاة المنتخب النمساوي يوم الأحد القادم، فيما يواجه منتخب كرواتيا نظيره السنغالي في ختام إعداده لكأس العالم يوم الجمعة المقبل.