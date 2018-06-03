"معجزة بيرن".. فخر ألماني صنعته يدا رجل إنجليزي

شهد نهائي مونديال 1954 في مدينة بايرن السويسرية، أول لقب عالمي للمنتخب الألماني على نظيره المجري، والذي كان أحد أكبر منتخبات العالم آنذاك، إلا أن الفوز الألماني أتى بأيادٍ إنجليزية.

ولقّبت الصحف الألمانية النهائي بـ"معجزة بيرن"، كونها حققت البطولة الأولى لها أمام منتخب عتيد، وبنتيجة دلت على التنافسية التي حدثت آنذاك، فقد انتهى اللقاء بثلاثة أهداف لهدفين، بدأها المنتخب المجري ليقلب الألمان الطاولة على مدى الشوطين، وهو أحد أعظم نهائيات كأس العالم، للمسة السياسية التي أضفاها اللقاء نسبة إلى خلفية البلدين آنذاك، فألمانيا الغربية في ذلك الوقت كانت تسعى إلى ظهور اسمها دولياً، خاصة بعد خسارتها الحرب العالمية الثانية ومرحلة ما بعد النازية، فيما كان المجريون يبدون عدم رضاهم عن الحكومة الشيوعية الدكتاتورية، وهو ما أدى إلى ثورة المجر الكبرى بعد المباراة بعامين.

وتسبب الحكم الإنجليزي ويليام لينغ، بجدل بعد عدة قرارات كارثية، كان أولها هدف ألمانيا الثاني، بعد وجود مخالفة فادحة على الألماني شافر عندما حاول غروسيكس إبعاد الكرة، ليتغير اتجاهها ويسجلها ران. واستمر لينغ بكوارثه التحكيمية بعدما ألغى هدفاً ثالثاً سجله بوشكاش للمجريين بداعي التسلل كما صرح المجريون بعدها بأن الحكم الإنجليزي كان قريباً من احتساب الهدف، خاصة أن بوشكاش لم يكن في موقف واضح، قبل أن يغير حكم الخط الويلزي بينجامين غريفيثس، رأي لينغ.

ومنذ نهائي مدينة بيرن، لم يستطع المجريون العودة كقوة عظمى في كؤوس العالم، وهو العكس تماماً لما حدث مع منافسهم الألماني، الذي استطاع تحقيق البطولة نفسها في ثلاثة عقود مختلفة.