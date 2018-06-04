استدعاء نوير إلى قائمة ألمانيا.. واستبعاد مفاجئ لساني

استدعي نجم حراسة المرمى مانويل نوير يوم الاثنين ضمن القائمة النهائية للمنتخب الألماني لكرة القدم ، التي ستخوض مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018 بروسيا ، وذلك بعد أن استعرض نوير استعادة لياقته بعد التعافي من الإصابة ، بينما شهدت القائمة مفاجأة غياب ليروي ساني مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



واستبعد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني كلا من الحارس بيرند لينو والمدافع جوناثان تاه وكذلك المهاجمين نيلز بيترسن وليروي ساني ، بعد أن كانت القائمة الأولية للمنتخب قد شملتهم.



وغاب نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطل ألمانيا عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بكسر في القدم ، وقد سجل المشاركة الأولى له منذ إصابته في سبتمبر ، في المباراة الودية التي خسرتها ألمانيا أمام النمسا 1 - 2 مساء السبت ، وقال لوف إن نوير سيكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني خلال المونديال الروسي.



وسيتنافس المنتخب الألماني في المونديال ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.



وقال لوف : بالتأكيد ليس من أفضل الأيام في حياة مدرب منتخب ، اليوم الذي يستبعد فيه أربعة لاعبين رائعين من قائمته ، رغم جدارتهم بالمشاركة في كأس العالم. وأضاف: خيبة أمل المستبعدين هائلة، حقيقة لم نتخذ هذه القرارات باستخفاف.



وحصل نوير على كل الوقت الذي يحتاجه من أجل التعافي بشكل كامل للمشاركة في المونديال، بعدما ساهم في فوز بلاده بلقب كأس العالم قبل أربعة أعوام في البرازيل.



ولكن رغم أنه أحد أفضل الحراس على مستوى العالم فإن هناك شيئا من المخاطرة عبر الدفع بحارس بايرن ميونخ في المونديال نظرا لأنه لا يمتلك حساسية المباريات.



وقال نوير : لا أفكر في هذا الأمر، المجازفة مماثلة مع كل اللاعبين الأخرين، لم أفقد ثقتي بنفسي أبدا، وأدرك قدرتي على القيام بمهمتي وسأقوم بها.



وسيكون مارك اندري تير شتيغن حارس برشلونة، والذي قاد المنتخب الألماني خلال فترة غياب نوير، الحارس الاحتياطي للماكينات في المونديال وسيكون كيفين تراب حارس باريس سان جيرمان الحارس الثالث للفريق على حساب لينو حارس ليفركوزن.



كما تم استبعد تاه لاعب ليفركوزن في خطوة متوقعة كما كان من المتوقع أن يتم استبعاد بيترسن للاعب فرايبورج لصالح ماريو غوميز مهاجم شتوتغارت.



ولكن لابد وأن ساني على النقيض في حالة من الذهول بعد استبعاده من القائمة خاصة وأنه فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ساني عشرة أهداف خلال 32 مشاركة له مع سيتي بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس رابطة المحترفين.



وانضم ماركو ريوس نجم بوروسيا دورتموند للقائمة بعد غيابه عن أخر بطولتين كبيرتين لألمانيا بسبب الإصابة.