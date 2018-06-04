الألماني لينو: لوف سبب لي الإحباط

أعرب بيرند لينو حارس مرمى باير ليفركوزن عن حزنه الشديد لاستبعاده من القائمة النهائية للمنتخب الألماني في مونديال روسيا.

وغرد لينو عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا : لقد قدمت كل ما في وسعي خلال المعسكر من أجل الحلم الكبير، لكن هذا جزء من اللعبة، أن تتعرض لصدمات، أن تتقبل القرارات وأن تواصل فعل كل ما بوسعك، وبكل تأكيد أتمنى كل النجاح للفريق في روسيا.

واستبعد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني كلا من الحارس بيرند لينو والمدافع جوناثان تاه وكذلك المهاجمين نيلز بيترسن وليروي ساني، بعد أن كانت القائمة الأولية للمنتخب قد شملتهم.