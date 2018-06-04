برشلونة يربط أومتيتي بشرط جزائي قدره نصف مليار يورو

وقع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي يوم الاثنين على عقده الجديد مع برشلونة والذي سيمتد حتى عام 2023، والمتضمن شرطاً جزائياً يبلغ نصف مليار يورو.



وأكد اللاعب الفرنسي أن النادي الكتالوني هو بيته لأنه يشعر بسعادة بالغة في مدينة برشلونة الإسبانية ومع الفريق.



وقال أومتيتي في مؤتمر صحفي عقده: أنا سعيد للغاية وفخور بأنني جددت مع برشلونة، أنا قلق بعض الشيء لأن هذا حلم لا زال مستمرا، أشعر أنني ببيتي منذ اليوم الأول في برشلونة.



وأكد أومتيتي أنه يرغب في البقاء طويلا في برشلونة، حيث قال: أرغب في المكوث لا أعلم إلى متى، ربما 15 عاما. أنا سعيد للغاية في المدينة والفريق، اشعر بثقة كبيرة للغاية.



وانضم أومتيتي (24 عاماً) لصفوف برشلونة في 2016 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، وأصبح خلال موسمين فقط لاعبا لا غنى عنه في دفاع النادي الإسباني بفضل صلابته وتمركزه الجيد وسرعته.



وخلال هذين الموسمين مع النادي الكتالوني، فاز أومتيتي بلقب الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا ولقب في كأس السوبر الإسباني.



وثارت العديد من التكهنات والشائعات خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية انتقال المدافع الفرنسي لناد أخر بسبب مطالباته المادية المبالغ فيها والتي وضعها شرطا للتجديد، ولكن في النهاية توصل الطرفان لاتفاق مرض لكليهما.



وبذلك، ضمن برشلونة استمرار أومتيتي بين صفوفه قبل أن يبدأ الأخير مشواره مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وغادر أومتيتي معسكر المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان من أجل التوقيع على عقوده الجديدة.



واستطرد المدافع الفرنسي قائلا: الأولوية كانت للتوقيع لبرشلونة، إنه بيتي، إنه حلمي، بالنسبة لي هو النادي الأفضل في العالم، لم أكن أرى نفسي لاعبا في فريق أخر، تأقلمت بشكل جيد للغاية في المدينة والفريق ، أنا بخير هنا، أرغب في أن أفوز بالألقاب وهذا هو المهم.



وردا على سؤال عن إمكانية انضمام مواطنه أنطوان غريزمان لصفوف برشلونة، أجاب أومتيتي قائلا: إنه لاعب رائع ويمكنه مساعدة أي فريق في العالم، إذا رغب في المجيء إلى هنا فسيكون هذا أمرا جيدا للغاية.



وبالإضافة إلى تمديد تعاقده مع أومتيتي، يتطلع برشلونة إلى اتمام صفقة ضم مدافع فرنسي أخر هو كليمو لينغليه، نجم إشبيلية.



وعن هذا الأمر تحدث أومتيتي قائلا: أشاهد جميع المباريات لأن كرة القدم هي حياتي، لينغليه لاعب جيد للغاية ويروق لي كثيرا، علينا أن نتكلم مع المسؤولين لنعرف إذا ما كان سيأتي أو لا.



وقال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس مجلس إدارة برشلونة: إنه لاعب مهم للغاية ، بدون صامويل لن يكون هذا الفريق كما هو، نحن نحتاج إليه ولذلك قمنا بتمديد العقد حتى 2023.