بلجيكا تقرر الإبقاء على المصاب كومباني

قررت بلجيكا الإبقاء على المصاب فينسن كومباني في تشكيلة كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر على أن يكون لوران سيمان في لائحة الانتظار تحسبا لعدم جاهزية القائد قبل أول مباراة للفريق في روسيا.



وكان من المنتظر أن يقلص روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا التشكيلة من 28 إلى23 لاعبا لكنه اختار 24 لاعبا وسط شكوك حول موقف كومباني.



وقال مارتينيز إن لوائح كأس العالم تسمح باختيار التشكيلة النهائية قبل24 ساعة من المباراة الافتتاحية للفريق حيث ستلعب بلجيكا مع بنما يوم 18 يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا تونس وإنجلترا.



وخرج المدافع البالغ عمره 32 عاما مصابا خلال مباراة ودية لبلجيكا أمام البرتغال يوم السبت بسبب معاناته من مشكلة في الفخذ.



وتعرض اللاعب الفائز بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات لإصابات عديدة خلال مسيرته وغاب عن بطولة أوروبا 2016 لكنه يلعب دون مشكلات مع مانشستر سيتي منذ بداية العام الجاري.



وقبل كأس العالم ستلعب بلجيكا مباراة ودية ضد مصر يوم الأربعاء ثم تواجه كوستاريكا يوم الاثنين.