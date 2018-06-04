سرقة 11 ألف دولار من النيجيري كانو في مطار موسكو

احتجزت الشرطة الروسية اثنين من العاملين في نقل الحقائب بأحد مطارات موسكو حيث تشتبه في انهما سرقا مبلغا ماليا بقيمة 11 ألف دولار من حقيبة النيجيري نوانكو كانو نجم أرسنال السابق الذي حضر من لندن لخوض مباراة ودية.



ويتوقع وصول نجوم كرة قدم عالميين وآلاف المشجعين الأجانب لحضور كأس العالم التي ستقام في روسيا في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.



ووصل كانو (41 عاماً) الذي لعب في صفوف أرسنال وقاد منتخب نيجيريا، إلى روسيا للمشاركة في مباراة ودية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في كالينينغراد وهي واحدة من 11 مدينة روسية ستقام فيها مباريات كأس العالم.



كما سيشارك أيضا في المباراة اللاعب الدولي الإنجليزي السابق ويس براون واللاعب الدولي البرازيلي السابق كافو.



واستقل كانو الطائرة من لندن إلى مطار شيريميتيفو في موسكو قبل أن يستخدم طيرانا داخليا للانتقال إلى كالينينغراد.



وأبلغ عن فقد الأموال بمجرد اكتشاف اختفاء المبلغ عند وصوله إلى الفندق ولم يتضح أسباب حمله لهذا المبلغ من المال.



وقالت الشرطة إنها احتجزت رجلين يوم الأحد قاما بالتعامل مع حقائب في طائرة قادمة من لندن الى موسكو.



وقالت متحدثة باسم الشرطة في بيان على موقع وزارة الداخلية الروسية: تم العثور على المبلغ المسروق وسيعاد إلى صاحبه مرة أخرى.



ولم يذكر بيان الشرطة اسم كانو في البيان لكن المكتب الإعلامي للشرطة أبلغ وكالات الأنباء الروسية أن كانو كان هو ضحية عملية السرقة.