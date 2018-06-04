سويسرا تفرض التعادل على إسبانيا

فرض المنتخب السويسري التعادل 1 - 1 على مضيفه منتخب إسبانيا في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأحد، في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر الجاري.

ورغم أن المنتخب الإسباني كان الطرف الأفضل في المباراة، التي جرت على ملعب "لاسيراميكا" معقل فريق فياريال الإسباني، لكن لاعبوه أهدروا فرصة تحقيق انتصار ضخم، بعدما تباروا في إضاعة الفرص السهلة التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة.

وبادر منتخب إسبانيا بالتسجيل عن طريق لاعبه ألفارو أودريزولا في الدقيقة 29، قبل أن يحرز ريكاردو رودريغيز هدف التعادل لسويسرا في الدقيقة 62.

وكاد المنتخب الإسباني أن يعاود التقدم خلال الوقت المتبقي من المباراة لكن رعونة لاعبيه حالت دون ذلك.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات بالمونديال، التي تضم منتخبات المغرب وإيران والبرتغال، في حين يلعب منتخب سويسرا في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات البرازيل وكوستاريكا وصربيا.

ويختتم منتخب إسبانيا مبارياته الاستعدادية للمونديال بمواجهة نظيره التونسي وديا يوم السبت القادم، فيما ينهي منتخب سويسرا استعداداته بلقاء اليابان يوم الجمعة المقبل.