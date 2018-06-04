ليفاندوفسكي: لن أنافس على لقب هداف المونديال

يرى روبرت ليفاندوفيسكي، نجم منتخب بولندا ، أن كولومبيا هي المرشحة الأوفر حظا في المجموعة السابعة التي يلعب بها فريقه في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا التي تقام في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو.



وقال مهاجم بايرن ميونخ في مقابلة نشرتها يوم الاثنين صحيفة "كيكر" الألمانية: كولومبيا هي المرشحة الأوفر حظا بالنسبة لي، هذا الفريق لديه لاعبين كبار



وتلعب بولندا في المجموعة السابعة بجانب كولومبيا والسنغال واليابان. ويلتقي منتخبا بولندا وكولومبيا، أبرز المرشحين في هذه المجموعة، في 24 يونيو الجاري في مدينة كازان الروسية.



وأشار ليفاندوفيسكي(29 عاماً) إلى أنه لا يعتقد أنه سيكون هداف المونديال الروسي، حيث قال: الإمكانية الوحيدة لتحقيق ذلك هو لعب سبع مباريات، الأمر يعتمد دائما على أبعد مدى يمكن أن يصل إليه فريقك، ورغم ذلك أعتقد أن التفكير في أن تكون هداف المونديال هو هدف واقعي.



ولم يرغب اللاعب البولندي خلال المقابلة التعليق على تصريحات وكيل أعماله، بيني زاهافي، الذي أكد أن ليفاندوفيسكي يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ هذا الصيف لخوض تحديات جديدة في مسيرته.