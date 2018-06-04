مودريتش لنيمار: ريال مدريد في انتظارك

شجع لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد المهاجم نيمار على الانضمام لفريقه المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعدما تبادلا القمصان عقب مباراة ودية بين كرواتيا والبرازيل اليوم الأحد.



وعاد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان للعب لأول مرة بعد فترة إصابة طويلة وهز الشباك خلال فوز البرازيل 2-0في استاد أنفيلد بعدما راوغ اثنين من مدافعي كرواتيا وسدد بقوة في الشباك.



ونشر الاتحاد البرازيلي للعبة عبر تويتر فيديو يظهر نيمار، المنتقل من برشلونة الغريم الأزلي لريال مدريد إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو وهو يتبادل القميص مع مودريتش ووقع كلاهما على قميص الآخر.



ووسط تكهنات بانتقال نيمار إلى ريال شوهد مودريتش بوضوح وهو يقول للمهاجم البرازيلي "نحن في انتظارك" وتبادلا الضحكات.



وذكرت صحيفة ماركا الاسبانية الشهر الماضي أن والد نيمار ووكيل أعماله أبلغ سان جيرمان بأن نجله يود الرحيل بشكل فوري وأشارت الصحيفة إلى أنه التقى بمسؤولين من ريال مدريد في باريس في ديسمبر الماضي.



وأقر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأن ناديه حاول التعاقد مع نيمار قبل انضمامه إلى برشلونة في 2013‭ ‬وجدد رغبته في احضار نيمار إلى العاصمة الاسبانية.



وأحرز نيمار 28 هدفا وصنع 16 في 30مباراة بجميع المسابقات في موسمه الأول مع سان جيرمان بطل فرنسا قبل أن يتعرض لإصابة قوية في الكاحل والقدم في 25 فبراير الماضي