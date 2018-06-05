أرسنال الجديد يبدأ صفقاته بالسويسري ليختشتاينر

أعلن أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء ضم المدافع السويسري ستيفان ليختشتاينر قادما من يوفنتوس بطل إيطاليا في صفقة انتقال حر.



وخاض اللاعب البالغ عمره 34 عاما أكثر من 250 مباراة مع يوفنتوس وفاز بلقب الدوري في كل موسم من مواسمه السبعة هناك. واختير لحمل شارة قيادة سويسرا في 2016 وخاض 99 مباراة مع بلاده.



وبات ليختشتاينر أول لاعب ينضم لأرسنال بعد تعيين المدرب أوناي إيمري بدلا من أرسين فينغر الشهر الماضي.



وقال إيمري في بيان: ستيفان سيضيف لنا خبرة كبيرة وقدرة على القيادة في تشكيلتنا. إنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة ويتصرف بشكل إيجابي جدا ويتحلى بالإصرار، و سيضيف لنا داخل الملعب وخارجه.



وبدأ ليختشتاينر مسيرته على المستوى الفريق الأول مع غراسهوبرز السويسري في 2001 وانتقل إلى ليل الفرنسي كما لعب في صفوف لاتسيو الإيطالي قبل الانضمام ليوفنتوس في 2011.