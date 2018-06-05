إيطاليا وهولندا يتعادلان ودياً

خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة المنتخب الإيطالي مع نظيره الهولندي التي جمعت بينهما يوم الاثنين في تورينو.

وتقدم البديل سيموني زازا مهاجم فالنسيا الإسباني بهدف للأزوري في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من البديل الأخر فيدريكو كييزا قابلها زازا بتسديدة رائعة في الشباك.

ولكن احتفالات المنتخب الإيطالي توقفت سريعا حيث تعرض دومينيكو كريشيتو مدافع جنوى للطرد بعد دقيقة واحدة من الهدف بعدما تدخل بقوة مع ممفيس ديباي.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة خطف ناثان أكي مدافع بورنموث التعادل للطواحين الهولندية بعدما تلقى تمريرة من داريل يانمات قابلها برأسه في الشباك.

وفشل المنتخب الإيطالي في بلوغ مونديال روسيا لتكون هي المرة الأولى منذ 60 عاما التي يغيب فيها عن كأس العالم بعد خسارة الفريق في الملحق الفاصل أمام السويد.

وأحدث منتخب إيطاليا ثورة تصحيح أملا في تحسن النتائج حيث استعان بالمدرب روبرتو مانشيني الذي سعى لتجربة العديد من الوجوه الجديدة بجانب بعض الوجوه التي غابت لفترة طويلة عن الأزوري وأبرزها ماريو بالوتيلي الذي عاد للمشاركة بعد عامين من الغياب.

وخاض منتخب إيطاليا مباراتين سابقتين تحت قيادة مانشيني حيث فاز على السعودية 2 - 1 وخسر أمام فرنسا 1 - 3. كما فشل منتخب هولندا في الوصول إلى المونديال بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات خلف فرنسا والسويد.