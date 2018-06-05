إيقاف بوفون 3 مباريات بسبب "جزائية" ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء إيقاف الحارس جيانلويجي بوفون ثلاث مباريات بسبب تعليقاته ضد التحكيم عقب خسارة يوفنتوس في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.



واستشاط بوفون(40 عاماً) غضبا من قرار الحكم مايكل أوليفر باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الإياب في استاد سانتياغو برنابيو وفقد أعصابه وصرخ في وجه الحكم الإنجليزي الذي أشهر له البطاقة الحمراء.



ونفذ كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء بنجاح ليقلص الفارق ويخسر ريال 3-1 لكنه تفوق بهذا الهدف 4-3 في مجموع المباراتين.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بموقعه على الإنترنت : لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي قررت إيقاف لاعب يوفنتوس جيانلويجي بوفون ثلاث مباريات أوروبية يكون بوسعه اللعب فيها.



ووجه بوفون، الذي أعلن مؤخرا ترك يوفنتوس بعد 17 عاما في النادي العملاق، انتقادات لاذعة للحكم أوليفر عقب المباراة، واصفاً إياه بأنه يحمل "سلة نفايات" وليس قلب في داخله.