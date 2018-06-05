الاتحاد الأوروبي يتجاهل تقرير حارس ليفربول الطبي

أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الثلاثاء أن الاتحاد لا يحقق بشأن التقرير الطبي الذي كشف تعرض لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الإنجليزي لارتجاج، خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المتحدث في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اليويفا لن يتخذ إجراء بناء على التقرير الصادر إثر خضوع الحارس الألماني لفحوص طبية في الولايات المتحدة.



وكان التقرير الصادر مساء الاثنين قد كشف أن كاريوس كان يعاني من ارتجاج خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ريال مدريد 1 - 3 في 26 مايو الماضي.

وكان كاريوس قد ارتكب خطأين فادحين تسببا في اثنين من أهداف الريال في شباكه خلال النهائي الأوروبي الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف.



وارتكب كاريوس الخطأين بعد أن التحم بقوة مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد لدى تنفيذ ضربة ركنية للفريق الإسباني في وقت مبكر من الشوط الثاني.



وخضع كاريوس للفحص الطبي في مستشفى "ماساتشوستس" في بوسطن وقال الأطباء إنهم يعتقدون أن الارتجاج أثر سلبا على أداء الحارس الألماني خلال المباراة.



وقال الطبيب روس زافونتي في بيان نشر بموقع المستشفى على الإنترنت : تزامنا مع التقييم الذي أجريناه، أشارت الأعراض لدى السيد كاريوس إلى احتمال وقوع اختلال بصري لديه، فور حدوث الالتحام على الأرجح.



وكان الشوط الأول للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي، وبعد خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، جاء الخطأ الفادح الأول من كاريوس حيث مرر الكرة بشكل غريب عندما كان في مواجهة كريم بنزيمة لاعب الريال، ليستغل الأخير الفرصة ويفتتح التسجيل للملكي.

وتعادل ساديو ماني لليفربول بعدها بأربع دقائق، لكن غاريث بيل حسم المواجهة واللقب لصالح الريال بهدفين جاء أولهما من خلفية مزدوجة رائعة وجاء الثاني من تمريرة بعيدة المدى تهاون كاريوس في التصدي لها، لتمر منه إلى داخل الشباك بشكل غريب.