بواتينغ يعود إلى تدريبات منتخب ألمانيا

بدأ يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني مرحلة الإعداد الأخيرة لحملة الدفاع عن لقب كأس العالم بعد 24 ساعة من استبعاد أربعة لاعبين من القائمة النهائية للمونديال،

وعاد جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ لتدريبات الماكينات في إيبان بإيطاليا يوم الثلاثاء بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، في الوقت الذي تدرب فيه مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال بمفرده.



واستبعد لوف كلا من الحارس بيرند لينو والمدافع جوناثان تاه وكذلك المهاجمين نيلز بيترسن وليروي ساني ، بعد أن كانت القائمة الأولية للمنتخب قد شملتهم .



ويلتقي المنتخب الألماني مع السعودية في مباراته الودية الأخيرة يوم الجمعة المقبل قبل أن يستهل فريق الماكينات مشواره في المونديال بمواجهة المكسيك في 17 يونيو الجاري.



وقال لوف في وقت سابق: الهدف بالتأكيد المباراة الأولى أمام المكسيك، هذا ما نركز عليه، بحلول موعد المباراة سنكون في حالة جيدة جدا.