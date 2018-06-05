راموس يخرج عن صمته: محمد صلاح شد ذراعي وواجهت جحيما

خرج سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، أخيراً عن صمته، في ما يتعلق بالأزمة التي فجرها محبو النجم #محمد_صلاح . ونفى المزاعم بشأن تعمده إصابة اللاعب المصري محمد صلاح، ومهاجم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر الماضي، قائلاً إنه تم تصويره على نحو ظالم بأنه شخص شرير.

وأصيب صلاح في أربطة الكتف خلال تدخل مع راموس في المباراة التي أقيمت في كييف، والتي أدت لمغادرة لاعب منتخب مصر للملعب باكيا في الشوط الأول، وتعرض راموس نتيجة لذلك لهجوم على الإنترنت من قبل الجماهير المصرية لدوره في إصابة صلاح.

وقال اللاعب الدولي الإسباني لصحيفة "آس" الثلاثاء: واجهت جحيما مستعرا، منحوا هذا الأمر الكثير من الاهتمام وأقصد هنا قضية صلاح، وشاهدت اللعبة جيدا. لقد شد ذراعي أولا وسقطت أنا على الجانب الآخر. الإصابة حدثت للذراع الآخر وقالوا إنني قمت معه بحركة من حركات رياضة الجودو.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إنه بعث برسالة إلى صلاح وأضاف أن اللاعب المصري كان بوسعه اللعب إذا ما تم حقنه بمسكنات للألم وهو الشيء الذي قام به راموس ذاته في الماضي.

وخسر ليفربول 3-1 في النهائي وهو ما سمح لريال بضمان نيل ثالث لقب على التوالي لدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، سجل ريال هدفين من خطأين للوريس كاريوس حارس ليفربول، الذي ثبت لاحقاً أنه كان يعاني من ارتجاج في المخ خلال المباراة، وفقاً لمتخصصين اثنين قاما بفحصه في الولايات المتحدة.

وتدخل راموس ضد كاريوس في بداية الشوط الثاني وشوهد الحارس الألماني وهو يمسك برأسه عقب الاصطدام، وكان هذا قبل ارتكاب كاريوس للخطأين اللذين أديا للهدفين، لكن المدافع الإسباني رفض المزاعم بأنه السبب في إصابة كاريوس بالارتجاج.

وقال راموس: بعد كل هذا قال الحارس إنني تسببت في إصابته بدوار بسبب اصطدامي معه. لم يتبق لي سوى أن يقول روبرتو فيرمينيو إنه أصيب بنزلة برد لأن نقطة من عرقي سقطت عليه.