رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع فريد

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فريد من شاختار دونيتسك الأوكراني.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد سيدفع إلى شاختار نحو 52مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 25 عاما المنضم لتشكيلة البرازيل النهائية المشاركة في كأس العالم الشهر الحالي.



وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه على الإنترنت: يسعد مانشستر يونايتد إعلان توصله لاتفاق مع شاختار دونيتسك بشأن انضمام فردريكو رودريغيز دي باولا سانتوس " فريد" وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

